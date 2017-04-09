اختتام المرحلة الثانية للسهام

الرياض ـ واس | Sunday, 09 April 2017 - 00:00 am

اختتمت أمس المرحلة الثانية لبطولة المملكة للسهام التي أقيمت على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بمشاركة أكثر من خمسين رامياً على أربع فئات "القوس الأولمبي مبتدئ، القوس الأولمبي براعم، القوس الأولمبي عمومي، القوس البكرة عمومي".

ففي منافسات القوس الأولمبي براعم حقق المركز الأول الرامي أحمد الحسن، وجاء ثانياً فيصل الحسن، وحل ثالثاً محمد غندورة، وفي منافسات القوس الأولمبي مبتدئ (18 متراً) حصل على المركز الأول هيثم صدقة.