“أتاريك”.. نافذة على الحياة القديمة

جدة ـ واس | Sunday, 09 April 2017 - 00:00 am

أعاد مهرجان جدة التاريخية وعبر مقعد "الدانة" فن العزف بما يطلق عليه "الهجصة"، وهو نوع من العزف القديم الذي ظل لفترات طويلة أحد أهم الفنون في منطقة الحجاز، إلا أن ذلك النوع من الفن اندثر، وعادت إليه الحياة مجدداً في هذا المهرجان بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

وركز المهرجان على ترسيخ مكانة المقاعد القديمة بجدة التي كان يرتادها سكان الحي للتحاور والنقاش بوصفها ملتقى للأهالي في تلك الفترة كونها مصدر تآلف وتعاون اجتماعي ومكاناً للتربية والتآخي وتقديم المساعدة لسكان الحي.

ويعمل مهرجان "أتاريك" على تعريف الجيل الجديد بمفاهيم ومعالم الحياة القديمة عبر هذه المقاعد التي كان يعمرها الآباء والأجداد بوجودهم فيها.