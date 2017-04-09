100 ألف زائر لمهرجان “مسك آرت”

الرياض ـ واس | Sunday, 09 April 2017 - 00:00 am

سجل مهرجان "مسك آرت" الذي نظمته مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية" على مدى أربعة أيام في درة الرياض، أكثر من 100 ألف زائر وزائرة.

واطلع خلالها الجميع على مختلف الفنون البصرية التي قدمها أبناء وبنات الوطن من هواة ومتذوقي ومحترفي الفن التشكيلي، مع نظرائهم الخليجيين والعرب.

وشارك في المهرجان 165 فناناً وفنانة من المملكة العربية السعودية، ومن دول الخليج العربي، وبعض دول العالم، عرضوا خلاله لوحات فنية في الرسم التشكيلي، ومجسمات النحت، وفنون الديجيتال، والرسوم المتحركة، وغيرها من أساليب الفنون البصرية.