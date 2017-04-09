صافرة الخضير تضبط مباراة جيانزوا الصيني وجامبا الياباني
الرياض ــ الرياضية | Sunday, 09 April 2017 - 13:03 pm
كلف الإتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم دولي سعودي لإدارة لقاء فريقي جيانزوا الصيني وجامبا الياباني في دوري أبطال أسيا ، والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة بدوري أبطال آسيا.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي تغريدة أشار فيها إلى أن الاتحاد الآسيوي عين طاقم تحكيم سعودي مكون من تركي الخضير حكما للساحة وفهد العمري مساعداً أول وخلف زيد مساعداً ثانياً ومحمد الهويش حكماً رابعاً لإدارة مباراة جيانزوا الصيني وجامبا الياباني في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا المجموعة الثامنة .