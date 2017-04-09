عاد فريق الإتفاق إلى الإنتصارات في دوري جميل، بعد غيابه في الـ 11 مباراة السابقة التي لم يتمكن الفوز فيها، وذلك بعد التغلب على ضيفه الخليج 3/1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضم