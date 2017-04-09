مركز التحكيم يبطل عقد الأهلي مع العويس
الرياض ــ الرياضية | Sunday, 09 April 2017 - 13:09 pm
أيد مركز التحكيم الرياضي السعودي الاتفاقية قرار لجنة الإحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن اتفاقية انتقال اللاعب محمد العويس والموقعة بين نادي الشباب والنادي الأهلي .
وأبطل المركز اتفاقية انتقال اللاعب محمد العويس الموقعة بين النادي الأهلي ونادي الشباب وما ترتب عليها من تنازلات مع رفض العقد المبرم بين اللاعب والنادي الأهلي .
وكان النادي الأهلي قد اعترض لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار لجنة الاحتراف بشأن اتفاقية انتقال اللاعب محمد العويس للعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قادماً من نادي نادي الشباب .