دوري أبطال آسيا : الفتح ضيفاً على الجزيرة الإماراتي

الرياض - الرياضية | Sunday, 09 April 2017 - 14:30 pm

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لتحقيق فوزه الثاني عندما يحل ضيفاً على الجزيرة الإماراتي غداً في أبو ظبي ضمن منافسات المجموعة الثانية للجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم ، التي يلتقي فيها أيضاً لخويا القطري مع استقلال خوزستان الإيراني في الدوحة.



ويتصدر الاستقلال المجموعة برصيد 7 نقاط ، مقابل 5 نقاط للخويا ، و4 نقاط للفتح ، ولم يحصد الجزيرة أي نقطة.



وكسب الفتح في الجولة الماضية نظيره الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فيما تعادل فريقا لخويا القطري والاستقلال الإيراني بهدف لكل منهما في ذات الجولة .