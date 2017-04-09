دوري أبطال آسيا : الهلال ينشد الصدارة عبر بوابة الوحدة الأماراتي

الرياض - الرياضية | Sunday, 09 April 2017 - 14:33 pm

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال غداً الأثنين نظيره الوحدة الإماراتي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم المجموعة الرابعة .



ويدخل الهلال مواجهة الغد وهو في المركز الثاني بخمس نقاط من المجموعة التي يتصدرها الريان القطري بـ 6 نقاط فيما يأتي خلفه بيروزي الإيراني بـ 4 نقاط ، بينما يحتل الوحدة الإماراتي المركز الأخير بنقطة واحدة.



ويؤمل الجهاز الفني للهلال بقيادة الارجنتيني رامون دياز في حصد النقاط الثلاث على حساب الوحدة لضمان صدارة المجموعة والابتعاد نقطياً في حال تعادل أو خسارة الريان القطري الذي يواجه فريق بيروزي على استاد آزادي بطهران غداً.





الجدير بالذكر أن فريقا الهلال والوحدة تعادلا بهدفين لكل منهما في المباراة الماضية في أبوظبي ضمن منافسات الجولة الثالثة ، فيما كسب الريان القطري فريق بيروزي الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذات الجولة .