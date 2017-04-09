دوري أبطال آسيا : الأهلي يغادر إلى العين

جدة - الرياضية | Sunday, 09 April 2017 - 14:57 pm

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم إلى مدينة العين الإماراتية استعدادا لمواجهة فريق العين الثلاثاء المقبل على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.



وأجرى لاعبو الفريق حصة تدريبية صباح اليوم في صالة الحديد، ركز من خلالها المدير الفني للفريق السويسري كريستيان جروس على التدريبات اللياقية وتقوية العضلات.



وينتظر أن يجري الفريق مرانه الأخير مساء غد الاثنين على ملعب هزاع بن زايد .



ويحتل الفريق الأهلاوي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يجلس العين في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.