عاد فريق الشباب إلى سلسلة الإنتصارات، التي غابت عن الفريق العاصمي في الـ 6 الجولات الماضية، وذلك بعد تغلبه على مضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ب