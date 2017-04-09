عبدالله بن مساعد يرعى نهائي الطائرة بين الهلال والأهلي
الرياض - الرياضية | Sunday, 09 April 2017 - 15:35 pm
يرعى الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية المباراة الختامية لمسابقة الدوري الممتاز لكرة الطائرة التي ستجمع فريقي الهلال والأهلي عند الساعة الرابعة من يوم غد الأثنين في الصالة الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.
وكان الأمير عبدالله بن مساعد حضر مؤخراً المباراة الختامية لمسابقة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بين فريقي ناديي الخليج والنور بالصالة الرياضية بمدينة الدمام، في إطار اهتمامه وتشجيعه لإبراز الألعاب الرياضية والتحفيز على انتشارها وممارستها.