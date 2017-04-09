القصيم تحتضن غداً دورة حكام كرة القدم

الرياض - الرياضية | Sunday, 09 April 2017 - 16:48 pm

تنظم لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم دورةً تدريبيةً بمنطقة القصيم غداً على هامش بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة أبطال المناطق (دورة الصعود المجمعة) بمشاركة 31 حكمًا ، وذلك بحضور رئيس لجنة الحكام مرعي العواجي و



وتشمل الدورة التي تمتد لـ 14 يومًا ويشرف عليها محمد بخيت ويديرها محمد النوفل على اختبارات في القانون وعرض للقطات التلفزيونية، إضافةً إلى تدريبات لياقية صباحية بإشراف مدرب اللياقة عبدالرحمن المالكي، في حين ستجرى اختبارات اللياقة البدنية بإشراف المدرب محمد براك.



ويحاضر في الدورة عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي والمحاضر الدولي علي الطريفي والحكم الدولي السابق عبدالرحمن الزيد، والمحاضر عبدالمحسن الزويد، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم المحاضر الدولي عصام عبدالفتاح، فيما سيكون علي المطلق، وفهد الملحم، وحسين المغامسي مقيمون للحكام.