الجبال : تعاملنا مع ظروفنا المحلية بشكل جيد ونطمع في نقاط الجزيرة

أبوظبي - الرياضية | Sunday, 09 April 2017 - 17:46 pm

أوضح التونسي فتحي الجبال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أن فريقه سيخوض مواجهة الغد التي ستجمع فريقه بالجزيرة الإماراتي على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2017 بهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط .



وقال الجبال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم برفقة مهاجم الفريق حمد الجهيم للحديث عن المباراة : ندرك جيداً بأننا سنلعب أمام فريق قوي ومتصدر لدوري قوي وصعب مثل الدوري الإماراتي إضافة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب والتي كانت في الأحساء والتي حقق فيها فريق الفتح انتصاراً على فريق الجزيرة سيكون لها تأثير على مواجهة الغد لأنه من المستحيل أ، يقبل فريق مثل الجزيرة الإماراتي بيتلقى خسارتين متتاليتين من فريق واحد ذهاباً وإياباً لذلك فأن المواجهة ستكون صعبة وقوية على الفريقين لكن لدي الثقة الكبيرة في لاعبين نادي الفتح لتحقيق الهدف من هذه المواجهة .



وأضاف بكل تأكيد فريقنا يمر بفترة حرجه بالدوري لكن في المقابل استطعنا أن نتعامل معها بشكل ممتاز جداً على المستوى الإداري والفني واللاعبين فالبرغم من مركز الفريق في سلم ترتيب الدوري المحلي إلا أننا على أتم إستعداد لتجاوز هذه المرحلة والظروف فالتركيز عالي جداً على جميع المستويات والمعنويات مرتفعة والجاهزية البدنية حاضرة لدى اللاعبين ، إضافة إلى أن التعامل مع مواجهات البطولة الآسيوية يختلف تماماً عن مواجهات الدوري المحلي حيث الهدف آسيوياً هو الظهور بالصورة التي تليق بالكرة السعودية ونادي الفتح وتحقيق نتائج إيجابية وايضاً كمثابة التحضير لمواجهاتنا في الدوري المحلي ، فالطموح في البطولة الآسيوية عالي وكذلك التركيز في الدوري المحلي أعلى من ذلك فهناك أولويات نعمل عليها .



واختتم الجبال حديثه بالقول : هناك غيابات لكنها لن تؤثر بإذن الله على الفريق لأن جميع اللاعبين على نفس المستوى من الجاهزية البدنية والحضور الذهني