جوائز (خليجي23) مليون دولار للبطل ونصف مليون للوصيف

الدوحة - الرياضية | Sunday, 09 April 2017 - 18:38 pm

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم الأحد عن الجوائز الجديدة للبطل ووصيفه في النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج المقررة في الدوحة.



وأوضحت اللجنة أن الفائز باللقب سيحصل على مليون دولار (3,750 ملايين ريال سعودي)، والوصيف على نصف المبلغ في البطولة التي تستضيفها الدوحة من 22 ديسمبر الى 5 يناير.



وسينال هداف البطولة مبلغ 40 ألف ريال مقابل 30 ألفاً لأفضل لاعب وأفضل حارس واللعب النظيف.



واعلن رئيس اللجنة اليمني حميد الشيباني عقب الاجتماع أن اللجنة أوصت بإقامة البطولة من مجموعتين حتي لو لم يشارك المنتخب الكويتي الموقوف دولياً على أن تضم أحداهما أربعة منتخبات، والأخرى ثلاثة.



وكانت اللائحة السابقة للبطولة تنص على إقامتها بنظام دوري من دور واحد اذا كان عدد المنتخبات المشاركة أقل من 8 ثمانية منتخبات.



وأعلن الشيباني عن اعتماد قرار تأجيل انطلاق بطولتي الأندية أبطال الدوري وأبطال الكؤوس إلى 2020.