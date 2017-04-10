تركي بن مقرن يبارك تدشين جمعية الطيران الخليجي

الرياض ـ الرياضية | Monday, 10 April 2017 - 00:00 am

قدم الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية تهنئته وأعضاء المجلس إلى الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس جمعية الطيران بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بمناسبة إشهار الجمعية واختيار الأمير فهد رئيساً لها، وذلك خلال الاجتماع التأسيسي الذي عقد في مدينة دبي.

وأشار الأمير تركي إلى أن الجمعية تأسست في وقت يحتاج فيه الطيارون وجميع أفرع الطيران إلى هيئة تجمعهم وتنظم نشاطهم وتزيد من التعاون بين أبناء دول مجلس التعاون.

وأشاد الأمير تركي بما يتمتع به الأمير فهد بن مشعل بن سعود من كفاءة مؤكداً سعادته بترؤسه للجمعية.