آل حزام يواصل تحطيم الأرقام

الرياض ـ الرياضية | Monday, 10 April 2017 - 00:00 am

حطم لاعب المـنـتـخب السعـودي لألعاب القوى حسين آل حزام أرقاماً عربية وآسيوية للشباب والعموم في مسابقة القفز بالزانة بـارتـفاع 5.60 مـتـــر في الهواء الطلق في لقاء فينيكس الذي أقيم صباح أمس الأحد في ولايـة أريزونا بالولايـات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الرقم السابق كان بحــوزة الجــزائري هشام الشرابي الذي حققه في 14ـ6ـ2015م بألمانيا، ويعتبر رقم آل حزام الأول على المستـــوى العربي للشباب والعموم والأفـضل في آسيا في الوقت الراهن وثالث أفــضل رقـم على مستــوى العـالم لدرجة الشباب.

وأبدى محـمد البراك مدير الأداء الرياضي ومـدير المنتخبات سعادته الكــبــيرة بهـذا الإنجـــاز، وقـال: "اللاعـب حـسيـن آل حزام سيكون له حضور قوي في المنافسات المقبلة"، مـشيـراً إلى أنـه قادر على تحطيم مزيـد من الأرقام القياسية مستقبلاً.