تتويج الأنصار بطلاً لكأس سلة الشباب

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Monday, 10 April 2017 - 00:00 am

أصدر الاتحاد السعودي لكرة السلة برئاسة الأمير محمد بن متعب بن ثنيان آل سعود، قراراً بإيقاف محمد فهد الصقر لاعب فريق الفتح ومحمد أحمد المختار لاعب نادي أحد، مباراة واحدة عن مشاركة فريقيهمـا لتخلف اللاعبين عن المشاركة مع فريق نجوم السعودية في المباراة الاستعراضية الودية أمام فريق النجوم المحترفين الأجانب في الدوري السعودي، والتي أقيمت في صالة مدينة الأمير محمد بن عبـدالعزيز الرياضية بالمديـنة المنورة، وانتهت بفوز فريق النجوم المحترفين (89ـ79).

وبعد نهــاية المـبــاراة الاستعراضية، توج إبراهيم مصباح مدير مكتـب الهيـئة العـامة للريـــاضة بالمدينة المـنورة فــريق الأنــصـار بكأس دوري درجة الشبـاب والميدالـيات الذهبـية وفريق شباب الأنصار لكرة السلـة ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة عقب فـوزه على فـريق الهلال 86ـ21، وتسلم فريق أحد صاحب المــركز الثـاني الميداليات الفضية.