أمير الرياض يهنئ ولي ولي العهد بـ“القدية”

الرياض ـ واس | Monday, 10 April 2017 - 00:00 am

بعث الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطـقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، برقية تهنئة باسمه واسم أهالي مدينة ومنطقة الرياض، إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئـيس مجـلس إدارة صـنــدوق الاستثمارات العامة، بمناسبة الإعلان عن مشروع إنشاء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية على مساحة 334 كيلو متراً مربعاً في منطقة (القِدِيّة) جنوب غرب العـاصـمة الرياض.

وقال أمير منطقة الرياض في برقية التهنئة: "لا شك أن هذا المشروع التنموي العملاق سيشكل طفرة كبرى في العملية التنموية لمنطقة الرياض في هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده اللـه ـ ويعبر عن نظرتكم الثاقبة، ورؤيتكم السديدة، في دعم مكانة السعودية كمركز عالمي للاستثمارات الكبرى".

وأكد أمير الرياض أن هذا المشروع الرائد سيكون ـ بمشيئة الله ـ في طليعة الثمار التي يقطفها سكان المدينة والمنطقة على حد سواء من (رؤية المملـكة 2030) المباركـة، وسيسهم، بمشيئة اللـه، في تعزيز تنافسية الرياض وتحسين جاذبيتها الاستثماريــة، ودعم مـقـومـاتها السياحـيــة والترويحـية، وإيجاد المزيد من فرص العمل لأبنائهـا من المواطنين، في الوقت الذي سيعمـل فيه على تعزيز دور مدينة الرياض الفعلي بوصفها عاصمة للمملكة العربية السعودية، عبر تحقيـق مبدأ الاستدامة في بناء مدينة المستقبل، وإطلاق إمكانات المدينة وقدراتها التنـافـسيـة، وتعـزيز إيـراداتـها ومواردها، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، ورفع مكانتها وجهة للاستثمارات النوعية بمشيئة الله.

وسأل الأمير فيصل بن بندر، اللـه العلي القدير أن يُيسَّر انطلاق هذا المشروع الطموح، وأن يكتب فيه الخير والمنفـعة لوطنـنا، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده اللـه، وولي العهد وولي ولي العهد.