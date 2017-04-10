أخضر التنس يتأهل في كأس ديفيز

الرياض ـ الرياضية | Monday, 10 April 2017 - 00:00 am

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة المضرب للمجموعة الثالثة في كأس ديفيز كاب الدولية التي تستضيفها مدينة عيسى الرياضية بمملكة البحرين.

وجاء تأهل المنتخب السعودي بعد أن تغلب على المنتخب السنغافوري (2ـ1)، إذ فاز في المباراة الأولى السعودي عمار الحقباني على السنغافوري شهيد علم بنتيجة 6ـ4 و6ـ4، فيما خسر السعودي فهد السعد من السنغافوري روي بنتيجة 6ـ0 و6ـ2. وفي منافسات الزوجي فاز ثنائي الأخضر فهد السعد وعمار الحقباني على ثنائي سنغافورة دينيس سوروتان وفورهاد أوباري بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6ـ3 و6ـ3.