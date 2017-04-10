“كرتنا ثقافتنا” يعزز الوعي الشبابي

الدمام ـ حماد الدوسري | Monday, 10 April 2017 - 00:00 am

تبذل إدارة نادي القادسية جــهوداً كـبـيرة لإخراج مـهرجان "كرتنا ثقافتنا" بشكل مثالي خـاصة بعد أن حظي المهرجان برعاية الأمير سعـود بن نـايف بن عبدالعرير أمير المنطقـة الشرقية.

ويعتبر مهـرجان "كرتنا ثقافـتـنا" مبادرة وطنـية من نادي القادسية لخدمة أبناء المجتمع والمساهمـة في نشر التوعية الثقافية من خلال الرياضة ولعبة كرة القدم، وتستهدف فعالياته المدارس الحكومية والأهلية والأكاديمـيات الريــاضية ومراكز الأحياء فرق الأندية (البراعم).

وكان الأمير سعـود بن نايف أشاد بالفكرة ودورها في تأصيل وتعزيز الوعي الشبابي خلال استقـبـالـه للجنة المنظمة لمهرجان كرتنا ثقافـتـنا برئـاسة الدكتور جاسم بن محمد الياقوت، مــشدداً على مساهمـتــه الإيجابية الفاعلة في تطوير قدرات الناشئة وإكسابهم الوعي الذي يؤهـلـهم إلى تفجير طـاقـاتهم من أجل مجتمعهم ووطنهم، منوهاً بأهمية هذه المبادرة الوطنية المتكاملة التي تغطي كثيراً من الجــوانب التوعــويـة والاجتماعية.

وأبدى الأمـيـر سعــود اهتمامه بالمهـــرجان الذي جاء ضمن برامج المسؤولية الاجتماعـية، ووجه الدوائـر الحكومية والمؤسسات الأهلية للمشاركة لدعم فعـاليـاته وبرامجه وتوعية الشباب من أجل ضمان نجاحه ووصول رسالته التوعوية لجميع فئات المجتمع.