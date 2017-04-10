الأمير عبدالله بن مساعد يفتتح منشأة نادي ضمك غداً

الرياض ـــ الرياضية | Monday, 10 April 2017 - 13:40 pm

يفتتح الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة غداً الثلاثاء منشأة نادي ضمك في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والذي يعتبر أحد المقرات النموذجية الحديثة للأندية التي تنفذها الهيئة العامة للرياضة لعدد من الأندية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتقع منشأة نادي ضمك في محافظة خميس مشيط على مساحة تقدر بـ ٥٥٠٠٠ متراً مربعا، وتتكون من عدة عناصر أساسية، وهى المبنى الرئيسي (صالة رياضية مغطاة بمساحة ١٦٣٠ مترا مربعا تتسع لعدد ٢٠٠ متفرجا ومسبح بمساحة ١٤٠٠ متر مربع يتكون من ٦ حارات بمقاس ١٣م، 25م، بالإضافة إلى غرف لتغيير الملابس وغرف الساونا والبخار والجاكوزي، وتحيط بالمسبح مدرجات للمتفرجين تتسع لعدد 150 متفرجا، كما يضم المقر الرئيسي مبنى الإدارة واستاد لمباريات كرة القدم مزروع بالعشب الصناعي تحيط به مدرجات تتسع لـ٣٥٥٦ متفرجا وملعب للتدريبات، إلى جانب مضمار لسباقات ألعاب القوى وبيت للشباب وملعبين رياضيين مفتوحين لألعاب كرة السلة وكرة اليد والتنس الأرضي وكرة الطائرة).

يذكر أن هيئة الرياضة كانت قد دشنت منشآت نادي الدرع بالدوادمي والباطن بحفر الباطن والترجي بالقطيف.