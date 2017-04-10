جروس : جاهزية العين دافعنا للفوز غداً

الرياض ـــ الرياضية | Monday, 10 April 2017 - 13:47 pm

شدد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه بفريق العين الإماراتي مساء غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.



وتوقع جروس في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين برفقة مدافع الفريق معتز هوساوي للحديث عن المباراة مباراة مفتوحة أمام العين على غرار مباراة الذهاب بين الفريقين ، مؤكداً جاهزية جميع لاعبي فريقه للمباراة .



وقال : جميع لاعبي الأهلي يمتلكون طموحاً كبيراً للتأهل لدور الـ 16 رغم جاهزية العين الذي وصل إلى مراحل متقدمة في نفس البطولة الموسم الماضي ، مشيراً إلى أن جاهزية العين ستكوندافع الأهلي للفوز.