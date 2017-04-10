معتز هوساوي : سنخوض مباراة العين بروح الفوز والتأهل

الرياض ـــ الرياضية | Monday, 10 April 2017 - 14:08 pm

أكد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معتز هوساوي أن الفريق الأكثر جاهزية من حيث اللياقة البدنية والتكتيك هو من سيكسب الرهان في المواجهة التي ستجمع فريقه بالعين الأماراتي غدا لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا .



ووصف هوساوي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه اليوم مع المدير الفني للفريق جروس للحديث عن المباراة غياب "ناصر الشمراني" عن العين بالمؤثر، لكنه أكد جاهزية دفاع الأهلي للمواجهة التي قال إن الفريق سيخوضها بروح الفوز للتأهل ، مشيراً إلى أن جروس عقد عدة اجتماعات مع اللاعبين على مدار الأيام الماضية لوضع التكتيك اللازم للمباراة ، معربا عن أمله في الظهور بالصورة التي ترضي الجماهير.