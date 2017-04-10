التعاون يستضيف الأهلي الإماراتي وعينه على التأهل

الرياض - الرياضية | Monday, 10 April 2017 - 14:17 pm

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الأهلي الإماراتي غداً الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة, ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.



ويتقاسم الفريقان المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر فريق الاستقلال الايراني الذي يحل ضيفاً في اليوم ذاته على لوكوموتيف طشقند الاوزبكي صاحب المركز الأخير بثلاث نقاط.



وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للتعاون، حيث ستمكنه الثلاث نقاط من الانفراد بالمركز الثاني, وربما يتربع على قمة المجموعة في حال تعثر فريق الاستقلال ، وبالتالي يقطع شوطاً كبيراً نحو ضمان إحدى بطاقتيّ الدور الثاني ، في المقابل يطمح الأهلي للفوز والعودة بالنقاط الثلاث التي ستقربه كثيراً من بطاقة التأهل .