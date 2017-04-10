اتحاد اليد يوقع مع 46 لاعباً للإنضمام لبرنامج رياضيي النخبة

الرياض - واس | Monday, 10 April 2017 - 14:21 pm

أنهى الاتحاد السعودي لكرة اليد إجراءات التوقيع مع 46 لاعباً للإنضمام لبرنامج رياضي النخبة المعد من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية لإبراز لاعبي المنتخبات الرياضية السعودية.

وضمت القائمة 13 لاعباً في فئة الناشئين وهم حسن آل تريك ، وعلي السادة ، وسعد بو سريع ، ومحمد الطويل ، وحسن آل إبراهيم ، وسعيد آل كبيش ، وعلي المسلم ، وأيمن البندر ، وأحمد الغافلي ، وحسين التاروتي ، وحسين العبيدي ، وكميل الغافلي ، وعبدالعزيز جعفري. فيما ضمت فئة الشباب 6 لاعبين هم فيصل آل قريش ، وعبدالله الزين ، وحسن آل حاجي ، وحسين المحسن ، وهاني البركاتي ، ومصطفى أبو شوكان. وقائمة الفريق الأول 27 لاعباً هم حسين المحسن ، وحسن الجنبي ، ومهدي آل سالم ، وجهاد السيهاتي ، وعلي آل إبراهيم ، وصادق المحسن ، وأحمد السبع ، وعبدالله الحماد ، وفهد الفرحان ، ومجتبى آل سالم ، ومحمد آل عباس ، وعبدالعزيز سعيد ، وحسان غزوي ، وعلي الشايب ، وأحمد آل عبدالعلي ، ومحمد آل سالم ، ومحمد الزاير ، ومنير أبو الرحي ، وهشام العبيدي ، وعلي الصفار ، وأحمد الرويلي ، وحسن خضراوي ، ومحمد النصفان ، وعبدالله آل عباس ، ومحمد الباشا ، ونواف المطيري ، ومصطفى العليوات.