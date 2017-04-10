"الدحيل" يجمع "لخويا والجيش" في كيان واحد بقطر

الرياضية ــ رويترز | Monday, 10 April 2017 - 15:01 pm

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة القطرية في بيان اليوم الأثنين اندماج ناديي لخويا بطل دوري نجوم قطر والجيش في كيان واحد تحت مسمى نادي الدحيل اعتبارا من الموسم المقبل في خطوة قد تغير شكل البطولة ونظام الصعود والهبوط.



وقالت الوزارة "تقدم نادي لخويا الرياضي بطلب لدى وزارة الثقافة والرياضة وذلك لاتخاذ اجراءات تسجيل واشهار نظام أساسي جديد لنادي لخويا الرياضي وبما يتضمن وفقا للطلب المقدم من النادي تعديل مسماه إلى نادي الدحيل الرياضي وتكوين جمعية عمومية به تباشر الصلاحيات والاختصاصات المقررة في قانون تنظيم الأندية الرياضية.



وتابعت "بحيث يصبح نادي الدحيل الرياضي نادياً رياضياً بنظام أساسي جديد أسوة بالأندية الأهلية الأخرى وسوف يعمل بمسمى النادي الجديد وشعاره اعتبارا من الموسم الرياضي القادم."



وأحرز لخويا لقب دوري نجوم قطر للمرة الخامسة في تاريخه في وقت سابق من الشهر الجاري ليواصل فريق المدرب الجزائري جمال بلماضي هيمنته على كرة القدم المحلية إذ توج للمرة الخامسة في سبعة مواسم. ولم يكسر سيطرة لخويا في السنوات الأخيرة إلا السد في 2013 والريان الموسم الماضي.