بعثة الأهلي الإماراتي تصل للقصيم استعداداً لمواجهة التعاون

بريدة - القصيم | Monday, 10 April 2017 - 15:46 pm

وصلت إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم عصر اليوم الاثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الإماراتي استعداداً لمواجهة التعاون في الجولة الراعبة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك مساء غد الثلاثاء .







ويحتل التعاون المركز المركز الثالث بـ 4 نقاط من فوز وتعادل بفارق الأهداف عن الأهلي الإماراتي الذي يحتل المركز الثاني من فوز وتعادل ويتفوق على التعاون بفارق الأهداف .



من جانب آخر يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للتعاون مساء اليوم الاثنين مؤتمراً صحفيا للحديث عن المباراة يرافقه اللاعب جهاد الحسين.