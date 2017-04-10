زران: مهمتنا لن تكون سهلة أمام الأهلي

| Monday, 10 April 2017 - 18:43 pm

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق العين الإماراتي، إن فريقه يتطلع إلى الفوز على الأهلي السعودي خلال مباراة الفريقين غداً الثلاثاء، في منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث تقام المباراة على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في إمارة أبوظبي.

وقال زوران: "هدفنا حصد النقاط الثلاث والتقدم خطوة مهمة إلى الأمام في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الستة عشر، وسنواجه غداً نداً قوياً ويعد أحد أفضل الأندية على مستوى المنطقة الخليجية، لذلك أتوقع أن مهمتنا لن تكون سهلة خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الراهن".

وأضاف:" الفريقان على معرفة جيدة ببعضهما البعض، ولا توجد أي أسرار لأن الأمور تبدو واضحة تماماً من كافة النواحي، وكل الفرق التي تدخل سباق المنافسة على اللقب القاري تدرك جيداً أن المسابقة مختلفة تماماً عن البطولات المحلية وتتطلب تركيزاً كبيراً".

وتابع: "عودة المدافع إسماعيل أحمد ستمثل قوة إضافية كبيرة للعين، وأعتقد أن مستوى أداء الدفاع سوف يتحسن في مواجهة الغد".

وقال: "حوافز الفريقين كبيرة جداً في تقديم أفضل مبارياتهما في كل جولة، خصوصاً عندما يرتبط التحدي بالبطولة الآسيوية، وأعتقد أن كل فريق سيعمل على إظهار أفضل ما لديه ويقاتل من أجل تحقيق أفضل نتيجة في أرض الملعب".

يذكر أن الأهلي يتصدر هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه العين برصيد 5 نقاط، وهو ما سيجعل مباراة الغد في قمة القوة بين الطرفين أملاً في تحقيق للفوز.