مدرب التعاون: مباراة الأهلي ستحدد المتأهل للدور القادم

بريدة - الرياضية | Monday, 10 April 2017 - 19:22 pm

أكد البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، إن مباراة فريقه أمام الأهلي الإماراتي في الجولة الرابعه لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2017، لن تكون سهلة في ظل تساوي الفريقين في عدد النقاط، مؤكداً أن الفريق الإماراتي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأنها مباراة صعبة على الفريقين ستؤثر كثيراً في تحديد المتأهل للدور القادم.

وأكد جوميز عبر المؤتمر الصحفي جاهزية فريقه للمباراة: "‏جاهزون للعب في البطولات الثلاث التي نشارك بها، ولدي مجموعة مميزة من اللاعبين".

وعن غياب قائد الفريق ‏طلال عبسي، ذكر أنه لن يشارك لعدم جاهزيته الكاملة وإبراهيم الطلحي غير مسجل في هذه البطولة.