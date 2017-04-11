جمعية دولية تكرم نواف بن فيصل في أثينا

الرياض ـ أحمد الخلف | Tuesday, 11 April 2017 - 00:00 am

تكرم الجمعية الدولية للقانون الرياضي، الأمير نواف بن فيصل على هامش مؤتمرها الدولي الذي يقام في مقر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الكيبوديستارانية بأثينا، في الفترة من 16 وحتى 19 مايو المقبل، بحضور وزير الرياضة اليوناني، ورئيس الجامعة الوطنية الكيبوديستارانية، وعمدة أثينا.

وجاء اختيار الأمير نواف بن فيصل من قبل الجمعية تقديراً لجهوده الكبيرة التي بذلها في خدمة القانون الرياضي في السعودية والشرق الأوسط، خلال فترة رئاسته للهيئة العامة للرياضة "رعاية الشباب سابقاً"، واللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم.

وأقيم المؤتمر التأسيسي الأول للجمعية في الفترة من 11 حتى 13 ديسمبر 1992 في القرية الأولمبية بالعاصمة اليونانية أثينا، وأقيم منذ الحين 22 مؤتمراً، كان الأول عام 1999 في جامعة ثيساليا باليونان، واستمرت أنشطة الجمعية، حتى المؤتمر الـ 22 الذي أقيم في الفترة من 17ـ 19 نوفمبر 2016 في روسيا بعنوان "الأحداث الكبرى في مجال الرياضة.. البيئة القانونية".