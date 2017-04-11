إكسفورد تحتضن أول بعثة من رياضيي النخبة

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 11 April 2017 - 00:00 am

وصلت إلى العاصمة البريطانية لندن أول بعثة سعودية من لاعبي برنامج رياضيي النخبة السعودية الذين تم ابتعاثهم للدراسة والتدريب في مدينة إكسفورد، حيث سيقضون عاماً كاملاً هناك في بعثة رياضية تعليمية متكاملة.

واتفق الاتحاد السعودي للتايكوندو مع إحدى الشركات على إقامة هذا البرنامج الذي سيشتمل على الدراسة مع التدريب، حيث سيدرس اللاعبون اللغة الإنجليزية في أحد معاهد إكسفورد المعتمدة.

ويتضمن البرنامج تدريبات يومية في صالة حديثة مجهزة بأحدث وسائل التدريب .