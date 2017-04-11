عبداللـه بن مساعد يفتتح منشأة ضمك

أبها ـ حسن ذيبان | Tuesday, 11 April 2017 - 00:00 am

يفتتح الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة اليوم الثلاثاء، منشأة نادي ضمك في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والذي يعتبر أحد المقرات النموذجية الحديثة للأندية التي تنفذها هيئة الرياضة لعدد من الأندية في مختلف المناطق والمحافظات السعودية.

وتقع منشأة نادي ضمك في محافظة خميس مشيط، على مساحة تقدر بـ 55000 متر مربع، ويضم المبنى الرئيسي صالة رياضية مغطاة بمساحة 1630 متراً مربعاً تتسع لـ200 متفرج، ومسبحاً بمساحة 1400 متر مربع يتكون من 6 حارات، بالإضافة إلى غرف لتغيير الملابس وغرف الساونا والبخار والجاكوزي، وتحيط بالمسبح مدرجات للمتفرجين تتسع لـ 150 متفرجاً.

كما يضم المقر الرئيسي مبنى الإدارة، وملعباً لمباريات كرة القدم مزروعاً بالعشب الصناعي تحيط به مدرجات تتسع لـ3556 متفرجاً، وملعباً للتدريبات، إلى جانب مضمار لسباقات ألعاب القوى وبيت للشباب وملعبين رياضيين مفتوحين لألعاب كرة السلة وكرة اليد والتنس الأرضي والكرة الطائرة.

يذكر أن هيئة الرياضة كانت قد دشنت منشآت نادي الدرع بالدوادمي، والباطن بحفر الباطن، والترجي بالقطيف.

وقدمت إدارة النادي برئاسة محمد الغروي رقاع الدعوة لرؤساء الأندية في المنطقة، والإعلاميين لحضور حفل الافتتاح، مقدماً شكره للأمير عبد الله بن مساعد على افتتاحه لهذه المنشأة، والتي سيكون لها مردود إيجابي على أبناء محافظة الخميس، وستزيد من إنجازات وبطولات نادي ضمك في كافة الألعاب.