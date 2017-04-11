اتحاد اليد يوقع مع 46 لاعباً للنخبة

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 11 April 2017 - 00:00 am

أنهى الاتحاد السعودي لكرة اليد إجراءات التوقيع مع 46 لاعباً للانضمام لبرنامج رياضيي النخبة المعد من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية لإبراز لاعبي المنتخبات الرياضية السعودية.

وضمت القائمة 13 لاعباً في فئة الناشئين وهم: حسن آل تريك، وعلي السادة، وسعد بو سريع، ومحمد الطويل، وحسن آل إبراهيم، وسعيد آل كبيش، وعلي المسلم، وأيمن البندر، وأحمد الغافلي، وحسين التاروتي، وحسين العبيدي، وكميل الغافلي، وعبدالعزيز جعفري.إضافة إلى6 لاعبين من فئة الشباب و27 لاعباً من الفريق الأول.