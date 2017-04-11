هندسة الطيران بطل “وطننا أمانة”

جدة ـ ماجد هود | Tuesday, 11 April 2017 - 00:00 am

توّج فريق الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران بكأس بطولة "وطننا أمانة" الأولى لكرة القدم" التي نظمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وأشرف عليها مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة.

وحقق البطل الكأس بعد فوزه على فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة بركلات الترجيح 5ـ4 بعد أن تعادلا 2ـ2 في الأشواط الأصلية للمباراة النهائية التي قادها عبد الرحمن المالكي، الحكم الدولي، وحضرها خليل جلال المقيم الآسيوي والحكم الدولي السابق.

وسلّم محمد بن صويلح اللحياني مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لاعبي الفريق البطل كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تقلّد لاعبو فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة الميداليات الفضية.