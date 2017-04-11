الإبداع يتوج بكأس شهداء الواجب

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Tuesday, 11 April 2017 - 00:00 am

حقق فريق الإبداع كأس بطولة الوفاء الرياضية على كأس شهداء الواجب، والذي نظمته لجنة التنمية السياحية بمركز الشبحة والقرى التابعة له بعد فوزه 5ـ0 على القطاع الصحي في المباراة النهائية.

وحصل على جائزة أفضل حارس فارس الحجوري، وشاكر العنمي أفضل لاعب في البطولة.

وحضر الحفل الختامي ومراسم تتويج الفائزين محمد صميط الجهني رئيس مركز الشبحة، واللواء مهندس عبدالعزيز الجهني الراعي الألماسي للبطولة، وسعيد خليل السعيد رئيس بلدية الشبحة، وهاشم خضر رئيس نادي المجد، ومنصور المرواني رئيس نادي الحوراء، وعدد من المسؤولين.

وأكد رئيس مركز الشبحة أن إطلاق اسم شهداء الواجب على دورة الوفاء الرياضية هو تكريم لمن قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي.