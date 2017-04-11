ارتباط هيئة الرياضة تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 11 April 2017 - 00:00 am

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، على أن يكون ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبارك المجلس في مستهل الجلسة، ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية، جنوب العاصمة الرياض، على مساحة 334 كيلو متراً مربعاً، وذلك ضمن الخطط الهادفة إلى دعم رؤية المملكة 2030 بابتكار استثمارات نوعية ومتميزة داخل السعودية تصب في خدمة الوطن والمواطن وتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.