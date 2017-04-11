التعاون يفتح بوابات مدينة الملك عبدالله مبكراً للجماهير

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 11 April 2017 - 13:46 pm

أكد مجلس ادارة نادي التعاون أن بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ستفتح عند الساعة الرابعة من عصر اليوم لاستقبال الجماهير الراغبة في مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ضيفه الأهلي الإماراتي لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم .



وأشارت الإدارة التعاونية في تغريدة نشرتها على حساب النادي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الدخول للمباراة سيكون مجاناً حيث سيتم توزيع التذاكر أمام بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة .



وكان عضو شرف النادي إبراهيم الغنيم قد تكفل بمعسكر الفريق لمباراة اليوم أمام الاهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا .