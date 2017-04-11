بايرن ميونخ يعلق أماله على خبرة أنشيلوتي في الإطاحة بريال مدريد من دوري الأبطال

برلين - الألمانية | Tuesday, 11 April 2017 - 14:14 pm

قبل ثلاثة أعوام ، كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد قاد ريال مدريد الأسباني للفوز على بايرن ميونخ الألماني 1 / صفر ذهابا و4 / صفر إيابا في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، والآن وبعد أن انعكس دور أنشيلوتي المدير الفني الحالي لبايرن ، يعلق النادي البافاري وجماهيره الأمال على خبرة المدرب من أجل الإطاحة بريال مدريد حامل اللقب.



ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونخ بملعب "أليانز أرينا" غدا الأربعاء في ذهاب دور الثمانية من النسخة الحالية لدوري الأبطال ، والتي يأمل من خلالها أنشيلوتي التتويج باللقب الأوروبي للمرة الثالثة مع ثلاثة فرق مختلفة ، حيث سبق وأن قاد ميلان الإيطالي والريال للفوز بالبطولة خلال مسيرته التدريبية.



وأكد كارل-هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ ثقته في أن الفريق لديه المدرب المثالي والإمكانيات المطلوبة الكفيلة بإنهاء مشوار حامل اللقب ريال مدريد والصعود على حسابه إلى المربع الذهبي.



وتشكل مباراة الغد المواجهة رقم 23 بين الريال وبايرن في سجل مشاركاتهما بالمنافسات الأوروبية ، ويتصدر الريال قائمة المتوجين بدوري الأبطال برصيد 11 لقبا ، من بينها اللقب العاشر الذي أحرزه الفريق الملكي تحت قيادة أنشيلوتي في عام 2014 .



وأبدى رومينيجه ثقة كبيرة في الفريق البافاري قائلا في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لو أن فريقا يستطيع التغلب على ريال مدريد فهو بايرن ميونخ."

وتولى أنشيلوتي تدريب بايرن اعتبارا من الصيف الماضي ، ويمتلك المدرب البالغ من العمر 57 عاما معرفة هائلة وخبرة بالبطولة الأوروبية ، التي توج بها أيضا كلاعب ضمن صفوف ميلان.



وعين أنشيلوتي في منصب المدير الفني لبايرن خلفا لجوسيب جوارديولا الذي أخفق في قيادة الفريق البافاري لتخطي عقبة الدور قبل النهائي بالبطولة الأوروبية خلال ثلاثة مواسم متتالية ، حيث أطاح به الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من المربع الذهبي في أعوام 2014 و2015 و2016 ، على الترتيب ، ليواصل البايرن رحلة البحث عن لقبه السادس في بطولة دوري الأبطال التي فاز بها آخر مرة في 2013 .



ورغم أن أنشيلوتي قاد الريال للانتصار الكبير الذي حققه على بايرن ميونخ في عقر داره 4 / صفر قبل ثلاثة أعوام ، باتت أمال البايرن في الثأر معلقة عليه بشكل كبير الآن.

وقال أنشيلوتي في مقابلة نشرها موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) مؤخرا "سيكون إنجازا من نوع خاص أن أفوز بالبطولة مجددا ، خاصة مع هذا النادي."

ومن بين المباريات ال22 السابقة التي جمعت بين بايرن والريال في المنافسات الأوروبية ، التقى الفريقان مع بعضهما البعض في 20 مباراة حسمت عشر مواجهات بينهما ضمن الأدوار الحاسمة ، وقد فاز كل منهما بخمس مواجهات.



وأبدى رومينيجه ثقته في قدرة البايرن تحت قيادة أنشيلوتي على فرض تفوقه أوروبيا على الريال ، قائلا "كارلو يفكر في هذه المباراة منذ فترة طويلة ، إنه متحمس للغاية للفوز والتأهل".



وأضاف "شيء واحد واضح أمامنا الآن ، وهو أننا مقبلون على مواجهة صعبة بالنسبة لنا في دور الثمانية. سيكون علينا تقديم مباراتين هائلتين من أجل التأهل للدور قبل النهائي."



وأشار رومينيجه إلى إعجابه "بالهدوء والبساطة" في تعامل أنشيلوتي مع مهام منصبه ، وأن المدرب وصل لأعلى مستوياته مع الفريق في هذه المراحل الحاسمة من الموسم.



ويتطلع بايرن ميونخ إلى مواصل المشوار أملا في تكرار الثلاثية التي حققها في عام 2013 ، عندما توج الدوري والكأس في ألمانيا ودوري الأبطال ، ويتفوق حاليا في صدارة البوندسليجا بفارق عشر نقاط كما صعد إلى الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا.



وحقق بايرن ميونخ الفوز في آخر مباراتين على ملعبه ، أمام أوجسبورج 6 / صفر وبوروسيا دورتموند 4 / 1 ، وذلك ضمن منافسات البوندسليجا.



وبعد الهزيمة الثقيلة أمام الريال في 2014 ، حقق بايرن ميونخ بعدها رقما قياسيا بتسجيل 16 انتصارا متتاليا على ملعبه في البطولة الأوروبية ، كان آخرها أمام أرسنال الإنجليزي 5 / 1 في دور الستة عشر من النسخة الحالية.



وربما ينشغل الريال بشكل خاص بالنجم روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي البوندسليجا حاليا ، والذي كان قد سجل جميع الأهداف الأربعة التي فاز بها دورتموند على ريال مدريد في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية في 2013 .



كذلك تطور أداء تياجو ألكانترا كصانع ألعاب مميز ، كما يتطلع آريين روبن ولاعب خط الوسط المخضرم تشابي ألونسو إلى وضع بصمة مع بايرن أمام فريقهما السابق ريال مدريد.



وأبدى أنشيلوتي تقديرا شديدا للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ، والذي لعب تحت قيادة أنشيلوتي قبل أعوام طويلة في يوفنتوس الإيطالي وكان مدربا مساعدا له في ريال مدريد.



وقال أنشيلوتي "إنه مدرب رائع بالفعل. دائما ما كنت أقول إنه يتمتع بإمكانيات المدرب الجيد. يتمتع بالحضور ويحظى باحترام اللاعبين ، وهذا مهم للغاية."