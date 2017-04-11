الهيئة توضح الخميس المقبل معلومات جديدة عن رئاسة نادي الاتحاد

الرياض - الرياضية | Tuesday, 11 April 2017 - 14:31 pm

أكد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة أن الهيئة بصدد اصدار بيان مكمل يوم الخميس المقبل للبيان الذي اصدرته العام الماضي عن وضع إدارة ناد الإتحاد فيما يتعلق بتكليف مجلس ادارة جديد للنادي ، بعد انتهاء أجل مجلس الإدارة الحالي .

وكانت الهيئة قد أصدرت بيانا العام الماضي أشارت فيه إلى أنها ستقوم بتكليف مجلس إدارة جديد لنادي الاتحاد لمدة سنة واحدة ، واشترطت تقديم شيك مصدق بأسم نادي الاتحاد بمبلغ لايقل عن 30 مليون ريال دون شروط أو إلتزامات على النادي مع توفر الشروط النظامية على رئيس وأعضاء المجلس ، وكلفت الراحل أحمد مسعود برئاسة النادي بعد ان استوفى الشروط ليحل مكانه بعد وفاته الرئيس الحالي حاتم باعشن .