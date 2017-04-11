دوري أبطال آسيا : سيئول الكوري يجدد أماله بالفوز على سيدني الأسترالي

سيدني - الألمانية | Tuesday, 11 April 2017 - 15:20 pm

جدد إف.سي سول الكوري الجنوبي أمله في تفادي الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الأول في دور المجموعات وتغلب على مضيفه ويسترن سيدني واندررز الأسترالي 3 / 2 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.



وحصد إف.سي سول أول ثلاث نقاط له في المجموعة محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ويسترن سيدني ، وبفارق ست نقاط خلف المتصدر شنغهاي الصيني وثلاث نقاط خلف أوراوا ريد دياموندز الياباني ، وذلك انتظارا لنهاية المباراة الأخرى بالمجموعة.



وأنهى سول الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين سجلهما سيوك هيون لي وديان داميانوفيتش في الدقيقتين الرابعة و42 .



وفي الشوط الثاني ، أضاف داميانوفيتش الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 71 قبل أن يرد ويسترن سيدني بهدفين سجلهما تيري أنتونيس ولاشلان سكوت في الدقيقتين 77 و92 .