عبدالله بن مساعد يفتتح منشأة نادي ضمك الرياضية

خميس مشيط _ الرياضية | Tuesday, 11 April 2017 - 16:47 pm

افتتح الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة ظهر اليوم الثلاثاء، منشأة نادي ضمك في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والتي تعتبر أحد المقرات النموذجية الحديثة للأندية التي تنفذها الهيئة العامة للرياضة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وعبر الأمير عبدالله بن مساعد عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ولولي عهده الأمين، ولولي ولي العهد - حفظهما الله - على ما تحظى به الرياضة من دعم واهتمام وحرص أثمر قرارات تنظيمية وتطويرية عديدة خلال المرحلة الماضية، تساهم بارتقاء الرياضة وتطويرها لتحقيق تطلعات الجميع.



واعتبر رئيس الهيئة العامة للرياضة اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠١٧ دليل على ما تمتلكه من مقومات وقدرات ستترجم على أرض الواقع بفضل الجهود التي يبذلها الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير في تطوير وتنمية هذه المنطقة الغالية على الجميع وقال : سعيد جداً بافتتاح هذه المنشأة التي تعد محضناً مناسباً للممارسة الرياضة وصقل المواهب وتعزيز قدرات المتميزين رياضياً، وخلال شهر رمضان المبارك سيكون هنالك افتتاح لمنشأة أو اثنتين في مناطق أخرى".



وحول إقامة أنشطة وبرامج رياضية: "هناك فريق عمل من الهيئة العامة للرياضة قام بزيارة لأمارة منطقة عسير، ووضع مع عدد من الجهات برامج وفعاليات ستظهر قريباً، بإذن الله".