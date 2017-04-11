اتحاد القدم يستعين بمكاتب محاماة لتطوير اللوائح

الرياض - الرياضية | Tuesday, 11 April 2017 - 17:20 pm

عقد عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، ونائبه ياسر المسحل اجتماعات مشتركة، مع عددٍ من شركات ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وذلك مساء اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وقدم ممثلو الشركات والمكاتب القانونية عروضًا وشروحات للخطط التطويرية للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تأتي ضمن برنامج "عصر ذهبي جديد"، بهدف تحويل الاتحاد إلى منظومة حديثة ومتطورة، وفقًا لأحدث التشريعات واللوائح التي ينظمها قانون اللعبة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات البرنامج الانتخابي لحملته، والتي تهدف إلى تصحيح مسار التشريعات واللوائح، التي تركت أثرًا واضحًا على لعبة كرة القدم خلال الفترات الماضية وقال : سيتم الإعلان عن الشركة التي ستتولى مهام تطوير وتنقيح اللوائح بعد أقل من 48 ساعة، على أن تتولى الشركة مهامها عقِب الإعلان مباشرة وفق مصفوفة زمنية محددة، تضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات وبما يعود بالنفع على كرة القدم السعودية".