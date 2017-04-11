لوكوموتيف الأوزبكي يتعادل مع الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا

طشقند - الألمانية | Tuesday, 11 April 2017 - 18:54 pm

تعادل نادي لوكوموتيف الأوزبكي مع ضيفه الاستقلال الإيراني 1/1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتقدم لوكوموتيف في الشوط الأول عبر هدف مارات بيكماييف في الدقيقة 13، ولكن الاستقلال أدرك التعادل في الدقيقة 87 عن طريق كافيه رضائي.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً التعاون السعودي مع ضيفه الأهلي الإماراتي على ستاد الملك عبدالله في البريدة.

وحافظ الاستقلال مؤقتا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، مقابل 4 نقاط من ثلاث مباريات لكل من الأهلي والتعاون ولوكوموتيف الذي لعب أربع مباريات.