نيمار يغيب عن "كلاسيكو" إسبانيا بسبب الإيقاف

مدريد - الفرنسية | Tuesday, 11 April 2017 - 19:31 pm

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف مهاجم برشلونة البرازيلي نيمار ثلاث مباريات، مما سيؤدي إلى غيابه عن مواجهة "الكلاسيكو" مع غريمه ريال مدريد في 23 إبريل الحالي ضمن الدوري المحلي.

ونال نيمار أول بطاقة حمراء في مسيرته مع برشلونة بعد حصوله على إنذارين في المباراة التي مني فيها فريقه بخسارة مفاجئة أمام ملقة 0-2 السبت الماضي في الليغا.

وفضلاً عن عقوبة الإيقاف التلقائية لمباراة واحدة، أضاف الاتحاد الإيقاف لمبارتين إضافيتين بسبب سخرية نيمار من الحكم الرابع أثناء مغادرته أرض الملعب.