ابن داخل: القادر مالياً أفضل

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 12 April 2017 - 00:00 am

تفاعل اللواء محمد بن داخل، عضو شرف نادي الاتحاد مع إعلان الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة بتحديد مستقبل رئاسة نادي الاتحاد غداً.

وقال لـ"الرياضية" ابن داخل: "نعي أن مصلحة نادي الاتحاد واستقرار عميد الأندية السعودية يهم الأمير عبد الله بن مساعد كثيراً بالإضافة إلى جميع الأندية السعودية، ونحن نثق في رؤيته لمستقبل رئاسة الاتحاد، فهو ليس كأي نادٍ، بل له أهميته وثقله في السعودية".

وحول تأييده للتمديد للمهندس حاتم باعشن برئاسة النادي أم إجراء الانتخابات، قال ابن داخل: "أتمنى إذا كان لدى المهندس حاتم داعمون من الناحية المالية وبسخاء، وذلك للقضاء على كافة الديون والمشاكل المالية التي أثقلت كاهل العميد، فأنا مع استمرار تمديد رئاسته.. وأما إذا كان ليس لديه دعم، فأتمنى أن تكون هناك انتخابات تأتي بمن يقدر مالياً ويقضي على المشاكل".