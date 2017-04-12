اتحاد القدم يبدأ “عصر ذهبي جديد”

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 12 April 2017 - 00:00 am

يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء عن اسم الشركة القانونية التي ستقدم خططها التطويرية للوائح الاتحاد، ضمن برنامج "عصر ذهبي جديد"، وذلك خلال الحفل الذي سيقام لتوقيع وإعلان العقد، وذلك عند الثالثة والربع عصر اليوم في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وكان عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد قد عقدا مساء أمس الثلاثاء اجتماعات مشتركة مع عدد من شركات ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وقدم ممثلو الشركات والمكاتب القانونية عروضاً وشروحات للخطط التطويرية للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تأتي ضمن برنامج "عصر ذهبي جديد"، بهدف تحويل الاتحاد إلى منظومة حديثة ومتطورة، وفقاً لأحدث التشريعات واللوائح التي ينظمها قانون اللعبة.

وأكد عزت عقب الاجتماعات أن الشركة التي ستتولى مهام تطوير وتنقيح اللوائح ستتولى مهامها عقب الإعلان عنها مباشرة وفق جدول زمني، يتضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وبما يعود بالنفع على كرة القدم السعودية.

وأوضح عزت أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات البرنامج الانتخابي لحملته التي تهدف إلى تصحيح مسار التشريعات واللوائح، والتي تركت أثراً واضحاً على لعبة كرة القدم خلال الفترات الماضية.