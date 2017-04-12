عسيري: التمديد لباعشن بشرطين

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 12 April 2017 - 00:00 am

أكد اللواء إبراهيم عسيري، عضو شرف نادي الاتحاد، أنهم يضعون ثقتهم الكاملة في الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الذي يسعى دائماً لما فيه مصلحة واستقرار الأندية السعودية ومن ضمنها نادي الاتحاد.

وقال عسيري في تصريح لـ "الرياضية": "الأمير عبد الله بن مساعد يضع العدل أمام عينيه لكل الأندية، وغير مستغرب اهتمامه الكبير بمصلحة نادي الاتحاد".

وأوضح عسيري، أنه مع استمرار المهندس حاتم باعشن والتمديد له، ولكن بشرطين أساسيين هما: إدخال عنصر الخبرة في أعضاء مجلس إدارته، وتغيير البعض.

أما الشرط الثاني، فهو إنشاء إدارة مالية مستقلة لقضايا النادي الخارجية والداخلية، حتى يتفرغ الرئيس للمهام الموكلة له، وبالتالي تعود بالنفع الإيجابي على مسيرة النادي العريق.. وإذا لم يتحقق أحد الشروط فإن الانتخابات هي الحل.