بوكا جونيورز يواجه الهلال في اعتزال التايب‬

الرياض ـ حمد الصويلحي‬ | Wednesday, 12 April 2017 - 00:00 am

كشفت لـ"الرياضية" مصادر عن اتفاق الليبي طارق التايب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني للتنسيق معه لمواجهة الهلال ودياً في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن حفل اعتزاله الذي ستنظمه وترعاه إحدى الشركات، وستكون مشاركة الهلال بصفة ودية بعيداً عن تنظيم الحفل، مع مشاركة بعض النجوم الدوليين السابقين والحاليين من داخل وخارج السعودية.‬

‫وحدد التايب موعدين لاختيار أحدهما لإقامة اللقاء، حسب جدول الفريقين، وهما الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، وذلك بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري للهلال مباشرة، والذي قد يختتمه الفريق في حال تأهله من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بمباراة دور الـ16 مطلع شهر رمضان المقبل، والموعد الثاني لإقامة اللقاء هو قبل بداية الموسم الرياضي المقبل على أن يتم اختيار أحد الموعدين بالتنسيق بين الأطراف المعنية.‬

‫وبدأ التايب تحركاته لجلب عدد من الرعاة، والتنسيق لإيجاد ناقل تلفزيوني للقاء الودي، والعمل على وضع الخطوط العريضة لكافة الأمور التنظيمية والتسويقية لمباراة اعتزاله.‬

الجدير بالذكر، أن التايب سبق أن اتفق مع إدارة الهلال ونادٍ تركي، على خوض مباراة اعتزاله منتصف شهر مارس الماضي، إلا أنه تم تأجيل موعد اللقاء وإلغاء الاتفاق المبدئي مع النادي التركي، ليبدأ التايب بعدها رحلة البحث والتنسيق مع ناد جديد قبل أن يستقر به الحال إلى الاتفاق مع نادي بوكاجونيور الأرجنتيني.‬