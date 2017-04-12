الأولمبية تدشن الدبلوماسية

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 12 April 2017 - 00:00 am

تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورشة عمل "الدبلوماسية الرياضية والقيم الأولمبية" الثانية بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بمشاركة أكثر من 150 من الرياضيين والإعلاميين وطلاب الجامعة يوم الأحد المقبل في مقر الجامعة.

وتهدف الورشة إلى تأهيل وتطوير رياضيي النخبة من اللاعبين والمدربين والإداريين ليتمكنوا من تمثيل المملكة بالشكل الذي يليق بصورتها وتعزيز الصورة الحضارية للرياضة السعودية لدى المجتمعات الدولية، خاصة وأن الرياضيين المشاركين في الدورات الأولمبية يعتبرون سفراء لدولهم يعكسون ثقافتها وينمون علاقاتها.

وستشهد الورشة مشاركة متخصصــين في الجانب الدبلوماسي والأولمبي إضافة لرياضيين بارزين.