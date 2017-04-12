تكريم فيصل بن عبد الله بجائزة إنجاز الحياة

لوزان ـ الرياضية | Wednesday, 12 April 2017 - 00:00 am

كرم الاتحاد الدولي للفروسية الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم الأسبق بجائزة إنجاز الحياة التي تعد أرفع جائزة في الاتحاد الدولي وتقدم لأصحاب الإنجازات والإسهامات في خدمة رياضة الفروسية، وكانت الملكة اليزابث الثانية ملكة بريطانيا أول الحاصلين عليها عام 2014 .

جاء التكريم على هامش المؤتمر العام للاتحاد في مدينة لوزان بسويسرا بحضور عدد من المهتمين برياضة الفروسية حيث استعرض رئيس الاتحاد الدولي للفروسية انجمار دوفو أهمية الحدث وارتباطه بالإنجاز والمساهمة المميزة في خدمة الفروسية العالمية، مبينا أن الجائزة الأولى منحت للملكة اليزابيت الثانية عام 2014م .. وأن الأمير فيصل هو الشخصية الثانية في العالم التي تحصل على هذا التقدير لعلاقته بالفروسية من الطفولة، وانطلاقا من دوره في الاتحاد الدولي للفروسية من عام 1990م موعد انضمام المملكة وتسجيل الاتحاد السعودي للفروسية.

وعرضت اللجنة المنظمة للحفل مسيرة الأمير فيصل في فيلم تناول أبرز جوانب إسهاماته، تلا ذلك مشاركة الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة الاتحاد الدولي السابقة وشهادتها عن دور الأمير فيصل وإسهاماته لرياضة الفروسية ورعايته لمسابقاتها وتبنيه لمبادراتها.