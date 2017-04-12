غدا.. انطلاق منافسات بطولة أندية الدرجة الثالثة

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 12 April 2017 - 00:00 am

تنطلق غدا الخميس مباريات بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة أبطال المناطق (دورة الصعود المجمعة) التي تستضيفها محافظتا البكيرية والرس بمنطقة القصيم حتى يوم الخميس السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، وذلك بمشاركة تسعة أندية تم توزيعهم على مجموعتين:

المجموعة الأولى: العرض، الانطلاق، الخلود، الروضة، الجبيل.

المجموعة الثانية: القوس، التقدم، الحجاز، رأس تنورة.

وتستضيف ملاعب ناديي الأمل والحزم مباريات البطولة، بواقع مباراتين يوميًا خلال مرحلة دور الثمانية من البطولة.