اليوم.. خليجية الجولف تنطلق في الرياض

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 12 April 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الأربعاء بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف العاشرة للشباب تحت 18 سنة والرابعة للناشئين تحت 15سنة على ملاعب الرياض للجولف بالرياض بمشاركة 6 دول خليجية هي الكويت والبحرين وقطر وعمان والإمارات والسعودية "المستضيف" .

ويمثل الأخضر في البطولة 4 لاعبين هم: سعود الشريف وخالد القنيبط وعلي البابطين وفيصل الدويش، تحت قيادة المدرب الوطني علي آل بالحارث فيما سيكون عضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد السنتلي مديراً للبطولة.

ورحب رئيس الاتحاد السعودي للجولف المهندس يوسف الدويش باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بكافة الأشقاء الخليجيين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً لهم طيب الإقامة وأن تظهر البطولة بمستوى فني عالٍ يليق بالمنتخبات المشاركة.